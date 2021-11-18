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  3. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir ilk diyerek duyurdu: "İhracat payında..."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir ilk diyerek duyurdu: "İhracat payında..."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son 20 yılda, Türkiye ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir ilk diyerek duyurdu: "İhracat payında..."

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Komisyonu'nda milletvekilleriyle bir araya gelerek, soru ve eleştirilere yanıt verdi., 2022 bütçesine ilişkin konuşma gerçekleştiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk yarısında toplamda 28,9 oranında büyüme ile rekor kaydettiğini belirtti. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir ilk diyerek duyurdu: İhracat payında...

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Bakan Muş, ekonomide dikkat çeken asıl gelişmeyi "bir ilk" diyerek anlattı. Bakan Muş, Türkiye'nin son 20 yılda ilk kez dünya Ihracat payında yüzde 1 seviyesine ulaştığı bilgisine yer verdi.

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