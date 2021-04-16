21.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığına Bakan olarak atanan Mehmet Muş, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın koltuğuna geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilliği görevinde bulunan Muş'un hayatı da bu kapsamda merak konusu oldu. Peki Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1 Mayıs 1982'de Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen 39 yaşındaki Mehmet Muş,

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir.

Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı.

Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

21 Nisan 2021'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararname ile Ticaret Bakanlığı görevine getirildi.