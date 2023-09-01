Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ardahan'da: Türközü Sınır Kapısı açılışı yapılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernizasyonu tamamlanan Ardahan Türközü Sınır Kapısı'nın açılışını yapmak ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi.

YAYINLAMA
Google News
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ardahan'da: Türközü Sınır Kapısı açılışı yapılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernizasyonu tamamlanan Ardahan Türközü Sınır Kapısı'nın açılışını yapmak ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği valilikte şeref defterini imzaladı, Vali Hayrettin Çiçek ile makamında görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, İl Başkanı Ersin Yuılmaz ile görüşüp partinin il yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ardahan'da: Türközü Sınır Kapısı açılışı yapılacak

Bakan Bolat, daha sonra modernizasyonu tamamlanan Türkgözü gümrük açılış törenine katılmak üzere Posof ilçesine hareket edecek.

Evinizdeki Bu Canlılardan Kurtulmanın Bu Kadar Basit Olduğunu Biliyor Muydunuz?Evinizdeki Bu Canlılardan Kurtulmanın Bu Kadar Basit Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Cinsellik Evliliği Yeniden Canlandırır Mı? Evliliği Kurtarmanın Yolu Yoksa…Cinsellik Evliliği Yeniden Canlandırır Mı? Evliliği Kurtarmanın Yolu Yoksa…

Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…

Dünyanın En Pahalı Peyniri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Bakın Nasıl Yetişiyormuş…Dünyanın En Pahalı Peyniri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Bakın Nasıl Yetişiyormuş…

Türkiye’den dünyaya meydan okuyacak yatırım! Evcil hayvan maması üretiminde zirve yaptıTürkiye’den dünyaya meydan okuyacak yatırım! Evcil hayvan maması üretiminde zirve yaptı

Türk ve Afrikalı işadamları "Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı"nında biraraya gelecekTürk ve Afrikalı işadamları "Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı"nında biraraya gelecek

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Gasp etmek istediği kişi polis çıktı!Bu sefer baltayı taşa vurdu! Gasp etmek istediği kişi polis çıktı!

Erzurum'da kanlı hesaplaşma! Arazi yüzünden kardeşini kalbinden bıçakladı!Erzurum'da kanlı hesaplaşma! Arazi yüzünden kardeşini kalbinden bıçakladı!

Bitlisli iş ADAMI Ahmet Eren'den büyük yatırım! 200 milyon dolarlık iplik fabrikası faaliyete geçtiBitlisli iş ADAMI Ahmet Eren'den büyük yatırım! 200 milyon dolarlık iplik fabrikası faaliyete geçti

AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylarıAFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları

Yolda yürürken fenalaşarak yere yığıldı, görenler şaşkınlıkla ne yapacağını bilemediYolda yürürken fenalaşarak yere yığıldı, görenler şaşkınlıkla ne yapacağını bilemedi

Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyorKiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor

1 Eylül Cuma hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı,1 Eylül Cuma hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı,

Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı.Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı.

Milyonlarca emeklilik adayını etkileyen gelişme: 48 saat içinde EYT aylığı fırsatı! 20-25 yaş arası başvurularında GSS borçları da yapılandırılıyor.Milyonlarca emeklilik adayını etkileyen gelişme: 48 saat içinde EYT aylığı fırsatı! 20-25 yaş arası başvurularında GSS borçları da yapılandırılıyor.

4.000 tl taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daireler yakında satışta! Ev sahibi olmanın muhteşem fırsatı TOKİ'den geliyor. İşte ödeme planı.4.000 tl taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daireler yakında satışta! Ev sahibi olmanın muhteşem fırsatı TOKİ'den geliyor. İşte ödeme planı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”
MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”
İYİ Parti' de kan kaybı! Zonguldak Merkez İlçe Teşkilatı’nda toplu istifa
İYİ Parti' de kan kaybı! Zonguldak Merkez İlçe Teşkilatı’nda toplu istifa
İmamoğlu'na çok kötü haber! İstanbul 39 ilçede yapılan anket araştırmasından çarpıcı sonuç çıktı
İmamoğlu'na çok kötü haber! İstanbul 39 ilçede yapılan anket araştırmasından çarpıcı sonuç çıktı
İmamoğlu'nun aday olacak mısınız soruna çok konuşulacak cevap: ''Ben yola çıktığımı ifade edebilirim''
İmamoğlu'nun aday olacak mısınız soruna çok konuşulacak cevap: ''Ben yola çıktığımı ifade edebilirim''
Son Haberler
Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…
Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Cami imamı kırtasiye kurarak, ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu
Cami imamı kırtasiye kurarak, ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o partiye mi katılıyor? Aramız iyi diyerek açıkladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o partiye mi katılıyor? Aramız iyi diyerek açıkladı
Akşener'in bir dediği diğerini tutmuyor, 4 gün sonra karar değiştirdi ''O anlama gelmez''
Akşener'in bir dediği diğerini tutmuyor, 4 gün sonra karar değiştirdi ''O anlama gelmez''
Çok Okunanlar
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!