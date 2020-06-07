Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: "Her türlü destek sağlanacak"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başkanlığında İstişare Kurulu'nun 14'üncü Toplantısı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mayıs'ta açıklanan ihracat rakamlarından söz ederek, yıllık bazda ihracatta düşüş olmasına karşın mayıs ayında nisan ayına göre bir toparlanma ivmesi görüldüğünü ifade etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bayram tatilleri sebebiyle daha az çalışma gününe karşın Mayıs ayında Nisan'a göre ihracatın yüzde 10,8 arttığını söyledi. Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ilk 5 ayda yüzde 74,6 olarak gerçekleştiğini, altın hariç bakıldığında bu oranın yüzde 80'e çıktığını belirtti.

Mayıs'ta ara malı ve yatırım malı ithalatının toplam ithalatın yüzde 91,2'sini oluşturduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:

HAZİRAN BİR GEÇİŞ DÖNEMİ OLACAK

"İnşallah bunun en kısa zamanda üretime ve ihracata dönmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem en çok ihracatçı olduğumuz Avrupa Birliği ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem de dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz. Bizim için haziran ayı bir geçiş dönemi olacak, ama biz bu geçiş dönemini çok hızlı atlamak durumundayız. Sağlık alanında göstermiş olduğumuz performansımıza dayalı ayrışmamızı ekonomi ve ticaret alanında da göstermek zorundayız. Bunun için el ele vererek sizlerle doğru, yerinde adımlar atmamız ve devletimizin kaynaklarını en uygun ölçüde, doğru adreslerde kullanmamız lazım. Ben bu süreci, üretim kapasitemiz, eğitimimiz, iş gücümüz ve Türkiye'de iş insanlarımızın ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile çok başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mayıs'ta Sanal Ticaret Heyetlerine Özbekistan ve Kenya ile başladıklarını hatırlattı.

Pekcan, bunun Hindistan ve Güney Kore ile devam edeceğini, devamında ise Almanya ve Pakistan ile yapılacağını aktardı. Baka Pekcan, 1-3 Haziran'da yapılan ilk sanal fuarın da çok başarılı tamamlandığını söyledi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sanal ticaret heyetlerini ve sanal fuarları Ticaret Bakanlığı olarak desteklemeyi sürdüreceklerini, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini de aynı şekilde destekleneceğini ifade etti.

'YEREL PARALARLA TİCARETİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını sürecinde ülkelerin içe kapanma dönemi yaşadığına işaret etti. Pekcan, "Tabi biz bunu G-20 platformu, diğer küresel iş birliği toplantıları ve AB ülkeleri ile yaptığımız görüşmelerde değerlendiriyor, bu durumu nasıl aşabileceğimiz ve önleyebileceğimiz üzerine koordine bir şekilde çalışıyoruz. Şu gerçeği yadsıyamayız, ülkeler biraz daha korumacı, biraz daha içe dönük politikalar izleyecekler. Biz de bu dönemde rezerv para birimlerine bağlılığın azaltılması ve yerel paralarla ticaretin artırılması yönünde iş insanlarımızla görüşüyoruz. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerdeki muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Bu bağlamda, DEİK İş Konseyi Başkanlarımızla bir araya geldik ve bu konuları değerlendirdik. 2019 yılına 7,6 milyar dolar civarında yerel paralarla ihracat, 11,1 milyar dolarlık da ithalat yapmışız. Yerel paralarla ticaret için tabii swap alt yapısının da gerçekleşmesi lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamızın ciddi çalışmaları var. Onlarla da iş birliği içerisinde yerel paralarla ticareti ön plana çıkarmaya çalışıyoruz" dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının ve iş insanlarının nasıl aktif rol alabileceği, ülkenin önünü açacak hangi faaliyetlerde bulunabileceği, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'nin daha fazla yer alması için neler yapılması ve önceliklerinin ne olması gerektiği konusunu değerlendireceklerini belirtti.

BAKAN PEKCAN: 'YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİ ÇALIŞMASINI HIZLANDIRIYORUZ'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması ve üretim kapasitesinin arttırılması için yakın zamanda bazı ilave gümrük vergileri getirildiğini söyleyen Pekcan, "Dünyada olduğu gibi biz de bu geçici önlemleri almak zorundayız. Bu süreçte Türkiye'de üretilebilir bazı ürünlerin maalesef yurt dışından getirildiğini görüyoruz. Bizim aldığımız önlemler yerli üreticiyi korumaya yöneliktir. Yatırımcılarımıza, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki iş insanlarımız Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu ürünlere yönelik yatırım yapsın" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışı lojistik merkezleri çalışmasına da ağırlık vereceklerini ifade ederek, yeni dönemde artık hızlı teslimatların yapılabileceği lojistik merkezlerinin önem kazandığını, bu sebeple söz konusu çalışmayı hızlandıracaklarını belirtti. Bakan Pekcan, bu dönemde istişareye her zamankinden çok önem verdiklerini söyledi. Bakan Pekcan, esnafın, KOBİ'lerin, ihracatçıların ve iş dünyasının her daim yanında olduklarını ve olmayı da sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı.