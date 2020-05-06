Ticaret Bakanı Pekcan, Asya Pasifik İş Konseyleri başkanları ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Asya Pasifik İş Konseyleri başkanları ve müşavirleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEİK #AsyaPasifik İş Konseyleri Başkanlarımız ve bölge ülkelerinde görev yapan Ticaret Müşavirlerimiz/Ataşelerimizle bir araya gelerek ikili ticari ilişkilerde fırsatlar ve yeni imkanları ele aldık. Katılım sağlayan ve değerli fikirlerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA