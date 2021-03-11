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  3. Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Eximbank, 31 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı!

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Eximbank, 31 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan’daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Eximbank, 31 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.  

ANLAŞMALARIN TOPLAM TUTARI 170 MİLYON DOLAR

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmalarla Eximbank ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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