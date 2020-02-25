Ticaret Bakanı Pekcan: Elektronik sigara ithalatına yasak getirdik
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik." dedi
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik." dedi
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