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  3. Ticaret Bakanı Pekcan: Elektronik sigara ithalatına yasak getirdik

Ticaret Bakanı Pekcan: Elektronik sigara ithalatına yasak getirdik

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik." dedi

Ticaret Bakanı Pekcan: Elektronik sigara ithalatına yasak getirdik

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik." dedi

Ayrıntılar gelecek...




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