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  3. Ticaret Bakanı Pekcan: Piyasada maske bulunamaması olağanüstü bir durum

Ticaret Bakanı Pekcan: Piyasada maske bulunamaması olağanüstü bir durum

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkta koronavirüs olayının ortaya çıkmasının ardından bazı ürünlerde fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ticaret Bakanı Pekcan: Piyasada maske bulunamaması olağanüstü bir durum

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkta koronavirüs olayının ortaya çıkmasının ardından bazı ürünlerde fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen ürünlerle ilgili denetimlere başladık. Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bütün raflar dolu herhangi bir eksik yok.

Piyasada maske bulunamaması olağanüstü bir durum. Cerrahi maskeler bulunmamaktadır.

5 bini aşkın şikayet geldi, hepsine geri dönüş yapacağız.

Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...




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