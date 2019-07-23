Ticaret Bakanı Pekcan, Yüksekova’yı ziyaret etti

HAKKARİ (İHA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Esendere beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selahattin Eyyübi Havalimanına gelen Bakan Pekcan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyeman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı. Bakan Pekcan, daha sonra bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzerde Esendere beldesine geçti. Öğlen yemeğini Esendere taburunda askerle yiyen Bakan Pekcan ve beraberindekiler daha sonra Karayolu ile Esendere Gürük Kapısına gitti.

Gümrük kapısında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve gümrük personelleri tarafından karşılanan Bakan Pekçan ve beraberindekiler, gümrükte inceleme yaptı. Gümrükle ilgili yetkililerden brifing alan Bakan Pekcan ardından Esendere belediyesine geçti. Burada Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından karşılanan Bakan Pekcan ve beraberindekiler, başkanın makam odasına geçti. Bakan Pekcan'ın ziyaretinden memnun olduğundan ifade eden Başkan Büyüksu, kendilerine teşekkür etti. Bakan Pekcan ve beraberindekiler belediye ziyaretinden sonra bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'ye geçti. Bakan Pekcan, Yüksekova ilçesinde Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YÜTSO) ziyaret etti. YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar'la kısa bir sohbet eden Bakan Pekcan, beraberindekilerle daha sonra esnafla bir araya geldi.

Toplantıdan sonra Bakan Pekcan ve beraberindekiler ilçeden ayrılmak üzere Selahaddin Eyyübi Havalimanına geçti. Bakan Pekcan'a Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Hakkari il Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve partililer eşlik etti.

Kaynak: İHA