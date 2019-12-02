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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,"İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü" dedi.
02 Aralık 2019 Pazartesi 12:55
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