Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş koronavirüs tedbiri açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Ruhsar Pekcan'ın konuşmasından önemli satırbaşları

"Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler aldık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik." diye konuşan Pekcan sözlerine şöyle devam etti: (Kovid-19 tedbirleri) "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz."

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