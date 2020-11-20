Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla duyurulan haberin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gibi isimlerden Bakan Pekcan'a başsağlığı mesajları yağdı.

Sağlık Bakanı Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAKANLARDAN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise başsağlığı dileklerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendinin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 19, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da acı gününde Bakan Pekcan için bir mesaj yayımladı. Bakan Elvan, paylaşımında, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan Hanımefendinin annesinin vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

Mekanı cennet olsun inşallah. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 19, 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yatığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin, vefat eden kıymetli annesine Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin, vefat eden kıymetli annesine Allah’tan rahmet, değerli Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 19, 2020

RUHSAR PEKCAN ANNESİ İHSAN KADAİFCİ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

89 yaşında hayatını kaybeden İhsan Kadaifci'nin kişisel yaşamı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Yaşlılıktan kaynaklanan sebeplerle öldüğü düşünülen Kadaifci, vefatından önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.

Kadaifci hakkında yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.