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Ticaret Bakanı Yardımcısı Mutafa Tuzcu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Ticaret Bakanı Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevinden alındı, yerine Mustafa Tuzcu getirildi. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Yardımcısı Mutafa Tuzcu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mutafa Tuzcu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

08 Mayıs 2021 Tarihli ve 31478 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gazetede yer alan Atama Kararlarına göre Ruhsar Pekcan döneminde görev yapan  Ticaret Bakanı Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur'un görevine son verildi. Yerine ise Mutafa Tuzcu atandı. Peki Ticaret Bakanı Yardımcısı Mutafa Tuzcu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?  Detaylar haberimizde...

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mutafa Tuzcu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TİCARET BAKANI YARDIMCISI MUTAFA TUZCU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Mustafa Tuzcu, 1979 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ile Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra ise  Orta Doğu Teknik Ünivesitesi’nde (ODTÜ) doktora eğitimi aldı. Tuzcu sırasıyla Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı, OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi Müzakereleri Başmüzakereciliği, G20 Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Ticaret Başmüşavirliği, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

41 yaşındaki Mustafa Tuzcu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mutafa Tuzcu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Tayfun Altuntaş
Editör
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