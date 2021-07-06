Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı: Ülkede psikolojik savaş yaşanıyor, hedefte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var!Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri 2021 yattı mı? KYK ödemeleri başladı mı? İşte KYK ödeme sorgulama ekranı!Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in hocası değişti | İşte yeni isimPınar Altuğ bakış açısını değiştirmek için amuda kalktı! Paylaştığı poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem!MetroPOLL'un seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Genç nüfus tercihini yaptı, zirve değişmediAdnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2021 | 59 öğretim üyesi alınacak! Başvuru detayları belli oldu...SON DAKİKA! FETÖ'nün yargı yapılanmasına büyük çelme: 66 mahrem imam hakkında gözaltı!Süper hücre nedir, ne demek? Süper hücre yağışı nedir? Zararlı mı?Görenler tanımakta zorlandı! Songül Karlı yıllar önceki halini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

Ticaret Bakanlığı, sözlü sınavla açıktan atama suretiyle 75 sözleşmeli muayene memuru alımı yapacak. Başvurular hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki başvurular ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? Hangi illerde alım yapılacak. İşte tüm merak edilenler...

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı tarafından 75 sözleşmeli muayene memuru alımı yapılacak. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere yapılacak alımlarda adaylardan KPSS şartı aranacak. Başvurular 16 Temmuz'da sona erecek. Peki, Ticaret Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Ticaret Bakanlığı muayene memuru başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK? 

Sözleşmeli muayene memurları için alım yapılacak iller şöyle;

*Ağrı

*Artvin

*Edirne

*Gaziantep

*Hatay

*İstanbul

*Kilis

*Şırnak

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular sadece dijital ortamdan alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini 7-16 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği belirtildi. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınava giriş yerleri, sözlü sınav gününden 10 gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 
ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak

BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başvuru sonuçları dahil sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile başarılı olan adayların listesi Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinin "Duyurular" bölümünde yayınlanacak. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT