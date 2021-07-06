Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı tarafından 75 sözleşmeli muayene memuru alımı yapılacak. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere yapılacak alımlarda adaylardan KPSS şartı aranacak. Başvurular 16 Temmuz'da sona erecek. Peki, Ticaret Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Ticaret Bakanlığı muayene memuru başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Sözleşmeli muayene memurları için alım yapılacak iller şöyle;

*Ağrı

*Artvin

*Edirne

*Gaziantep

*Hatay

*İstanbul

*Kilis

*Şırnak

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular sadece dijital ortamdan alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini 7-16 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınava giriş yerleri, sözlü sınav gününden 10 gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),



c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,



ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak

BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başvuru sonuçları dahil sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile başarılı olan adayların listesi Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinin "Duyurular" bölümünde yayınlanacak.