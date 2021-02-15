Ticaret Bakanlığı beden işçisi maaşları 2021 | Ticaret Bakanlığı beden işçisi ne iş yapar?

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 15 Şubat itibariyle açıldı. Aşağıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar personel alım ilanına başvuru yapabilecek.

Ticaret Bakanlığı 70 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri, 45 Beden İşçisi alacak. Peki beden işçisi ne iş yapar? beden işçisi maaşları 2021 ne kadar?

TİCARET BAKANLIĞI BEDEN İŞÇİSİ MAAŞLARI 2021

ortalama maaş;

2.860

En düşük maaş;

2.320

En yüksek maaş;

3.650

Ticaret Bakanlığı Güvenlik Görevlisi ve işçi alımı 2021 başladı! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

TİCARET BAKANLIĞI BEDEN İŞÇİSİ NE İŞ YAPAR?

Beden işçilerinin yaptığı işler şöyledir;

Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri kol gücünü kullanarak yapmak,

Kürek, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanmak,

Yükleme, boşaltma yapmak,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak vb.

Ticaret Bakanlığında beden işçisi olarak çalışmak isteyenlerde aranan şartlar ise şöyledir;

En az ortaöğretim mezunu olmak

Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işleri yapabilmek.