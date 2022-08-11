Ticaret Bakanlığı denetimleri artırdı: Uygunsuz ve güvensiz ürünler tek tek tespit edildi! Milyonlarca lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini 20 yılı geride bıraktı. Bakanlık bu kapsamda gerçekleştirdiği denetimlerdeki uygunsuz ve güvensiz ürünlerin vatandaşlara ulaşmasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

DENETLENEN ÜRÜN SAYISI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Bu doğrultuda 2021 yılında denetlenen ürünlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 artış göstererek 187 bin 127'den 208 bin 948'e yükseldi. Denetime tabii tutulan bu ürünlerden 11 bin 813'ü uygunsuz, 642'si güvensiz bulundu. Uygunsuz bulunan ürünlerin oranın yüzde 5.7 güvensiz bulunan ürünlerin oranı da yüzde 0.3 oldu.

En çok denetlenen ürünlerin grupları incelendiğinde gıda maddeleri ve bu maddelerle temas eden madde ve malzemeler, kimyevi ve organik gübreler, biyosidal ürünler, yem, enerji verimliliği, asansör, elektrikli ekipmanlar, hazır beton ve hazır beton dışındaki yapı malzemeleri denetimlerinin öne çıktığı görüldü.

30 BİN 355 İTHAL ÜRÜN DENETLENDİ

Ayrıca yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından piyasada denetlenen 208 bin 948 parti ürünün 30 bin 355'inin ithal ürünler olduğu kaydedildi. İthal ürünlerin denetlenme oranın toplamda yüzde 15 olduğu kaydedildi.

Bu ürünlerden 29 bin 488 partisi uygun, 813'ü uygunsuz, 54'ü ise güvensiz bulundu. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler arasında ithal ürünlerin oranı yüzde 7 oldu. Söz konusu oran 2020 yılında yüzde 23'ü bulurken azalma olduğu görüldü.

Güvensiz olduğu belirlenen tüm ürünler içinde ithal ürünlerin oranında azalma yaşandı. Söz konusu oran 2020'de yüzde 11 iken 2021'de yüzde 8'e geriledi.

EN ÇOK DENETLENEN ÜRÜNLER

2021'de denetim tabii tutulan ürün sayısının en yüksek olduğu ürün grubu kozmetikler, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, makineler, gıda ürünleri ve elektrikli ekipmanlar oldu.

Denetlenen ithal ürünlerde güvensizlik tespitinin en yüksek çıktığı ilk 5 ürün grubu ise elektrikli ekipmanlar, enerji verimliliği, kırtasiye ürünleri, makineler ve diğer tüketici ürünleri oldu.

Geçen yıl yürütülen denetimler neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere uygulanan idari para cezası 217 milyon 367 bin 979 lira olarak kayıtlara geçti.

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