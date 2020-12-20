Ticaret Bakanlığı duyurdu! Elektronik ticarette yeni düzenlemeler olacak

Yapılan açıklamaya göre internet ve telefon aracılığıyla ürün alan kişilerin ellerine geçen ürünlerle ilgili bir sorun yaşamaması için çalışmalara başlayan Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda yeni düzenlemelerin geleceğini açıkladı.

MÜŞTERİ TEMSİLCİ BİLGİSİ KARGO ÜZERİNDE OLACAK

Milliyet gazetesinin haberine göre, uzaktan satış yapan üreticiler bir müşteri temsilcisi atayacak. Ürünün üzerinde, ambalajında ve kargolarda temsilcinin ismi, unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri yer alacak.

TÜM FİRMALAR TÜRKİYE'DE YERLEŞİK BİR HİZMET SAĞLAYICISI AÇACAK

Taslakta elektronik ticaret sitelerinin sorumluluk alanlarıyla ilgili de dikkat çeken bir madde var. İnternetten satış yapan kuruluşlar platformlarında satılan ürünlerin güvenli ya da teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Ancak bu kuruluşlar uygunsuz bir ürün tespit ederlerse kendileri satıştan kaldırabilecekler. Düzenlemeyle göre Türkiye'deki adreslere sevkiyat yapan yerli yabancı tüm firmalardan, Türkiye'de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı açmaları istenecek.

ÜRÜNLERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARI KONTROL EDECEK

Uzaktan alışverişte satılan ürünleri yetkili denetim kuruluşları kontrol edecek. Piyasa denetim kuruluşları müşteri gibi alışveriş yapıp ya da numune alıp bu ürünleri kontrol edebilecek. Sakıncalı ürün satıştan kaldırılmazsa, denetim kuruluşları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvurup satışı engelleyebilecek. Ticaret Bakanlığı taslağı görüşe açıldı son şekli verildikten sonra yasal süreç için adım atılacak.