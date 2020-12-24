Ticaret Bakanlığı duyurdu: İşte kira ve hibe desteği alacak meslekler...

Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada koronavirüs salgının ticaret hayatındaki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alındığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Aralık'taki kabine toplantısının ardından esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketini açıkladığı hatırlatılarak, " Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecektir. " denildi.

Açıklamanın devamında," Bununla birlikte, 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ile söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:

"Buna göre, ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimizin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

DESTEKLERE BAŞVURULAR OCAK AYININ İLK HAFTASINDA

Açıklamanın sonunda desteklere başvuruların E-devlet üzerinden ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.

İşte Bakanlığın açıkladığı listeye göre yardım alabilecek meslekler ve kodları şu şekilde:

Esnafa kira desteği ne zaman verilecek? Hangi esnafa kira yardımı yapılacak? Kira yardımı alacak meslekler ve kodları

Esnafa 1000 TL destek kimlere veriliyor? Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Kira yardımı kaç TL, kimlere verilecek?

Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek?