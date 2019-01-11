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  3. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi

IHAAW133609-ASA/10-01-2019 - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden bir yolcunun valizinde 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi

IHAAW133609-ASA/10-01-2019 - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden bir yolcunun valizinde 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi. 10.01.2019 13:36:09 TSI NNNN


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