Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi

IHAAW133609-ASA/10-01-2019 - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden bir yolcunun valizinde 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi. 10.01.2019 13:36:09 TSI NNNN