ÖSYM Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin duyuru yayımladı. KPSS'ye girmiş birçok kişi personel alımıyla ilgili bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri ve kılavuzu... İşte detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 3 Kasım tarihinde başladı. Tercihte bulunmak isteyen adaylar yayınlanan kılavuz çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirecekler.

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme gerçekleştirilecektir. KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzuna adaylar saat 10.00'dan itibaren bağlantı üzerinden erişim sağlayabileceklerdir.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ VE KILAVUZU

03-08 Kasım 2021 tarihleri arasında adaylar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. 08 Kasım 2021 saat 23.59'da tercih işlemleri sonlanacaktır.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları adayların tercih edebilmesi için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.