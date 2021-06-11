Ticaret Bakanlığı tercih sonuç öğrenme ekranı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖSYM, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yüzlerce adayın merakla beklediği sonuçlar bugün açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
TİCARET BAKANLIĞI TERCİH SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ÖSYM, Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de paylaştı;
KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)