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  3. Ticaret Bakanlığı tercih sonuç öğrenme ekranı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ticaret Bakanlığı tercih sonuç öğrenme ekranı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Ticaret Bakanlığı tercih sonuç öğrenme ekranı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yüzlerce adayın merakla beklediği sonuçlar bugün açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

TİCARET BAKANLIĞI TERCİH SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM, Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de paylaştı;

KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler 

KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS) 

KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS) 

Ticaret Bakanlığı tercih sonuç öğrenme ekranı: KPSS-2021/6 yerleştirme sonuçları açıklandı!

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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