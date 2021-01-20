Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcılığı alımı 2021 ne zaman? Ticaret bakanlığı memur alımı şartları neler?

Ticaret Bakanlığı memur alımı süreci az önce başladı. İlana göre Bakanlık, Genel İdare Hizmetleri sınıfımda 8. ve 9. kadrolara 9 farklı alanda Uzman Yardımcısı alımı Yapacak. Peki kimler başvuru yapabilir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

TİCARET UZMAN YARDIMCILI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Ticaret Bakanlığı memur alımlarında KPSS Puanlarına göre sıralama yapılacak. Ardından Ticaret Bakanlığı değerlendirme sonucunda adayları giriş sınavına tabii tutacak. Ticaret Uzman yardımcılığı giriş sınavı iki aşamalı yapılacak. İlk olarak Yazılı sınav yapılacak, sınavda başarılı olan adaylara ardından sözlü sınav yapılacak.

ALIMLAR HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatında görevlendirmek üzere 60 kişilik boşluk ile Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Bu kapsamda 9 farklı alan dağılımı aşağıdaki gibidir;

12 İktisat,

10 Kamu Yönetimi,

9 Hukuk,

8 Uluslararası İlişkiler,

7 İşletme,

5 İstatistik,

5 Endüstri Mühendisliği,

2 Maliye,

2 Uluslararsı Ticaret ve Lojistik,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bakanlık adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranıyor. Bu kapsamda;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Özel Olarak ise adaylardan:



Eğitim Şartı: En Az Dört yıllık eğitim veren Üniversitelerin yukarıdaki alanlarından mezun olmuş olmak veya Yurt dışında eğitim görenlerin ilgili denkliği bulunan yükseköğretim kurumlarından mezun ve YÖK onaylı denkliği olmak.

Yaş Şartı: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

KPSS Şartı: ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2019 veya 2020 yıllarındaki puanlardan en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

YDS Şartı: Son iki yıl içerisinde yapılmış olan Yabancı Dİl Sınavından Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden en az C seviyesinde puan almış olmak gereklidir.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti alınacak. Sınav ücretin yatırmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınav ücretin yatırıp da sınava katılmaya hak kazanamayan adayların ücretleri geri ödenecek.

UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanlığı Memur Alımı başvuruları Bugün ( 20 Ocak 2021 ) başladı. Başvurular 29 Ocak 2021 tarihinde son bulacak. Adaylar başvurularını sadece www.ticaret.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.