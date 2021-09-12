Ticaret Bakanlığından 0850'li hatlara yaptırım başlıyor! İlk cezalar kesildi

Türk Telekom adını kullanarak vatandaşlara internet satmaya çalışan 0850'li hat dolandırıcılarına Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ceza kesti. Haksız ticari uygulama başlığı altında yapılan incelemelerin neticesinde 0850’li hatlardan çeşitli sayıda tüketicinin Türk Telekom ismiyle arandığı tespit edildi. Yapılan aramalarda "Türk Telekom" hizmetlerine yönelik tanıtımlar yapıldığı saptandı.

Türk Telekom ortak markası TTNET A.Ş. ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığı gerçeği çerçevesinde; uygulamayı gerçekleştiren kişiler tarafından Türk Telekom markasının itibarından haksız bir şekilde yararlanıldığı ve Türk Telekom ismi ile şahsı lehine haksız kazanç elde ettiği ve bu durumunda haksız rekabete neden olduğu tespitinde bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu kararında, "Diğer taraftan, bahsi geçen aramaların dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açan aldatıcı bir ihtimal doğurması gerekçesiyle haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu değerlendirilmiş olup, inceleme konusu ticari uygulamaların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiştir." dedi.

ŞAHISLAR İDARİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bu bilgiler çerçevesinde bakanlık, kişileri 850'li hatlardan arayan Bahriye Keriman Gürses ile Mustafa Alıcı adlı şahısları 11 bin 429'ar lira idari para cezasına çarptırdı.

Konuyu Ulaştırma Bakanı, bakan yardımcısı ve Ticaret Bakanına ilettiklerini belirten Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, konu hakkında 122 firma için BTK'ya 226 firma için de Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunduklarını söyledi.

Önal, Türk Telekom'un marka değerini zedeleyecek şekilde yapılan bu dolandırıcılık ile vatandaşların mağdur edildiğini, altında x,y,z firmaları yazan sözleşmelerle vatandaşın oltaya getirildiğini söyledi. Bu numaraları tespit ettiklerini ve BTK’ya şikayet ettiklerini dile getirdi.