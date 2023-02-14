Ticaret Bakanlığı'ndan konteyner ve prefabrik ev kararı! 3 ay süreyle yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 3 ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ticaret Bakanlığı'ndan konteyner ve prefabrik ev kararı! 3 ay süreyle yasaklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artan konteyner ve prefabrik yapı ihtiyacı sonrası Ticaret Bakanlığı önemli bir karar aldı. Bakanlık, geçici barınma ihtiyacının giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının yasaklandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan konteyner ve prefabrik ev kararı! 3 ay süreyle yasaklandı

ÜÇ AY YASAKLANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır."

Ticaret Bakanlığı'ndan konteyner ve prefabrik ev kararı! 3 ay süreyle yasaklandı

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