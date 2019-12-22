Ticaret Bakanlığından “trüf mantarı” ihalesi

Ticaret Bakanlığı tarafından Van'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten el konulan 80 kilogram trüf mantarı 23 Aralık 2019 tarihinde bir gün sürecek ihale ile satılacak.

Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen trüf mantarı, Bakanlığın www.eihale.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkarılırken, trüf mantarının satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin TL olarak belirlendi.

Piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro olan trüf mantarının ihalesinde yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin TL'den (6 bin 300 TL/kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek.

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygun koşullarda muhafaza edilmekte olan trüf mantarı için yapılacak ihale, 24 Aralık Salı günü saat 10.05'te sona erecek.

Tarım Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihale sona erdikten sonra iki işgünü içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Bekletilmeyecek eşya satışları

Ticaret Bakanlığınca taze meyve sebze, bakliyat gibi gıda ürünleri bekletilmeyecek eşya olarak e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuluyor.

Bekletilmeyecek eşya ihaleleri araç ve eşya ihalelerine göre daha kısa sürerken, bekletilmeyecek eşyalar bir gün ilanda, ilanı takip eden bir işgünü ise teklife açık halde bulunuyor.

Bekletilmeyecek eşyaların ödeme süresi de araç ihalelerine göre daha kısa. Araç ve normal eşyanın ödeme süresi 7 gün iken, bekletilmeyecek eşyanın ödeme süresi iki işgünü.

Analiz raporları uygun olan gıda ürünleri Bakanlık tarafından satışa sunulurken, tüketime uygun olmayan ürünler ise imha ediliyor.

Bununla birlikte, kaçak olarak yakalanan alkollü içkiler ve tütün mamulleri de satışa sunulmuyor, doğrudan imha ediliyor.

Kaynak: İHA