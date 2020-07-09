Ticaret Borsası ve TSO’dan dev yatırım için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

Çorum Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası yönetimleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret etti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat Çorum'da tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı depo projesine verdiği desteklerden dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ettiler.

'Hisarcıklıoğlu'ndan 30 bin tonluk ek lisanslı depo yapılması için talepte bulundular'

20 milyon TL büyüklüğündeki yatırımın en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini veren Çorum heyeti, görüşme de TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ek 30 bin tonluk lisanslı depo kurulması talebinde bulundu.

TMO-TOBB ve Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından yapımı devam eden lisanslı depo, 30 bin ton kapasitesine sahip olacak. Deponun tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkısı olacak lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek.

'Yatırım Çorum için çok önemli'

Ticaret Borsa Başkanı Naki Özkubat, "Lisanslı depoların ilimiz nakliyecilerine katkı sunacağına, ilimizdeki çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesine katkı sunacağına, ürünlerin depolanmasında esnafımıza katkı sunacağına, sanayicilerimize ürün stoğu yönünden fayda sağlayacağına inandığımız yatırım olacaktır. Projenin hayata geçmesinde emeği bulunan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilimize kazandırılan bu çok önemli yatırım için teşekkür eder, ilimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Kaynak: İHA