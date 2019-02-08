Ticaret gerginlikleri etkisiyle Avrupa piyasaları karışık

Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin devlet Başkanı Xi jinping ile yapacağı görüşmeyi, iki ülke arasındaki ticaret gerginliği ateşkesinin biteceği 1 Mart tarihinden önce görüşmeyi reddetmesiyle karışık seyirde.

Aynı zamanda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit) hakkındaki belirsizlikler, AB'nin Brexit anlaşmasını yeniden değerlendirmeye yanaşmaması ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit için kararlaştırılan süreye uyacağı konusundaki ısrarcı tutumu da hisse senedi piyasalarında karışık seyre yol açtı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.1,

- DAX yüzde 0.21 düşerken,

- CAC bir değişim göstermedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 değer kaybıyla 1.1335 düzeyine çekildi.

DHA