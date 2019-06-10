Ticaret gerginliklerinin azalmasıyla ABD piyasaları yükseldi

ABD hisase senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ile bir ticaret anlaşmasının imzalandığını ve bu anlaşmaya göre Meksika, ABD'ye gelen kaçak göçmenlerin kontrolünü sıkılaştırıken, ABD'de yüzde 5.0'lik ek gümrük vergisi uygulamasını süresiz olarak erteledi.

Diğer yandan beklentiden zayıf gelen tarım dışı ücretler verisinin Fed'in faiz oranlarını aşağı çekeceğine dair umutları yükseltti.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- Dow jones yüzde 1.02,

- Nasdaq yüzde 1.66 ve

- S&P yüzde 1.05 yükseldi.

DHA