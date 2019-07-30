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Ticaret görüşmeleri öncesinde Asya piyasaları yükseldi

Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinin devam edeceği ilk görüşme öncesinde yükseldi.

Ticaret görüşmeleri öncesinde Asya piyasaları yükseldi

Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinin devam edeceği ilk görüşme öncesinde yükseldi.

Diğer yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yüzde 2.0'lik enflasyon hedefi doğrultusunda kısa vadeli politika faizini yüzde – 0.1'de sabit tuttu.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.3,

- Shanghai Composite yüzde 0.4,

- Shenzen Composite yüzde 0.59,

- Hang Seng yüzde 0.2,

- Kospi Composite yüzde 0.59 ve

- S&P yüzde 0.34 yükseldi.

DHA

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