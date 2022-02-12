Ticaret Sekreteri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ticaret Sekreteri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ticaret Sekreteri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ticaret Sekreteri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ticaret Sekreteri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ticaret Sekreteri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ticaret Sekreteri Maaşları

Ticaret Sekreteri maaşı ortalama olarak aylık 8650_TL'dir. En düşük Ticaret Sekreteri maaşı 7350_TL, En yüksek ise 9950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ticaret Sekreteri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4120.03

Meslek Adı :

Ticaret Sekreteri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sekreterler (Genel)

Meslek Birim Grubu :

Sekreterler (Genel)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büro makineleri kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, bildirimleri ve ödemeleri izleme, toplantı ve seyahatleri organize etme işlemlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ticaret Sekreteri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde yüz yüze ve telefonla iletişimi sağlamak,

b) Yöneticinin günlük çalışma programını düzenlemek,

c) Yöneticiyi günlük faaliyetler hakkında bilgilendirmek,

d) Mesaj kanallarını kullanarak mesajları iletmek,

e) Belge akışını izlemek,

f) Dosyalama ve arşivleme yapmak,

g) Yazışma yapmak,

h) İş programı hazırlamak ve uygulamak,

i) Toplantı organizasyonlarını yapmak,

j) Randevuları düzenlemek,

k) Bilgisayarda dosya oluşturmak, yazı hazırlamak,

l) Seyahat organizasyonu yapmak,

m) Bildirimleri ve ödemeleri izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Ticaret Sekreteri maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?