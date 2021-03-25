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Ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi yasak mı İstanbul

İstanbul'da sürücülerin en çok merak ettiği soruların başında cam filmi konusu geliyor. Vatandaşlar internette, ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? İstanbul'da cam filmi yasak mı? başlığıyla arama yapıyor. Peki İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? Bu soruların yanıtı haberimizde...

Ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi yasak mı İstanbul

İstanbul'da ticari araç sürücüleri cam filminin yasak olup olmadığını merak ediyoru. Bu konuda internette "Ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi yasak mı İstanbul" başlıkları aratılıyor. Peki ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? Yanıtı sizler için derledik.

Ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi yasak mı İstanbul

TİCARİ ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANDI MI? 

Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde UKOME toplantısı düzenlendi. Toplantının gündeme gelen maddeleri arasında cam filmleri de yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME'de  yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda cam filmi kullanımı oylandı. Alınan kararla  ticari araçlarda cam filmi kullanımına yasak kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi yasak mı İstanbul

TÜM TİCARİ ARAÇLARDA GEÇERLİ

Yolcu taşımacılığı yapan taşıtların camlarının renksiz olması ve renkli cam filmi kullanılmaması teklifi tüm araçlar için geçerli oldu. Alınan karara göre, ticari tüm araçlar içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak.

Ticari araçlarda cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi yasak mı İstanbul

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