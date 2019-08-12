Ticari endişelere rağmen Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi

ABD ve Çin arasındaki artan ticari gerilimler ve İtalya'daki politik karışıklıklara rağmen Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Pekin'le bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadığını ve Eylül'de iki ülke arasında devam etmesi beklenen görüşmelerin iptal edilebileceğini söylemişti. Bunun yanında ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, iki ülkenin 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesinde bir anlaşmaya varmasının olası olmadığını duyurmuş ve ABD'nin Çin'e yönelik yeni ek gümrük vergilerinin Eylül ayında uygulamaya girmesiyle ABD ekonomik büyümesinde yavaşlama görülebileceği uyarısını yapmıştı.

İtalya'da ise Başbakan Yardımcısı ve Lig Partisi Lideri Matteo Salvini, hükümete yönelik güvensizlik oyu talep etti. Salvini, Lig Partisi'nin Beş Yıldız Hareketi ile sürdürdüğü koalisyondaki tamir edilemeyecek farklılıklar sebebiyle partisinin bu koalisyonla yönetime devam edemeyeceğini söyledi.

Gelişmelerin ardından Avrupa'da açılış öncesi işlemlerde;

- FTSE MIB yüzde 0.20,

- FTSE 100 yüzde 0.36,

- DAX yüzde 0.61,

- CAC yüzde 0.57 yükseldi.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.03 artışla 1.12016 dolardan işlem gördü.

DHA