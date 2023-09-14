Ticari süt işletmelerince 835 bin 773 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmelerince 835 bin 773 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Ticari süt işletmelerince 835 bin 773 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmelerince 835 bin 773 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayın Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 835 bin 773 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı; Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 16,3, inek peyniri üretimi yüzde 16,0, tereyağı üretimi yüzde 16,0 ve yoğurt üretimi yüzde 14,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 19,8 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,5 ve yoğurt üretimi yüzde 2,3 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,8 ve içme sütü üretimi yüzde 1,4 azaldı.

Bir önceki ay 866 bin 632 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 3,6 azalarak 835 bin 773 ton oldu.

Bir önceki ay 105 bin 140 ton olan içme sütü üretimi Temmuz ayında yüzde 2,8 azalarak 102 bin 203 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Son Haberler
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Temmuz’da 155,2 milyar dolara geriledi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Temmuz’da 155,2 milyar dolara geriledi
Gürsu’nun yeni öğretmenlerine sıcak karşılama
Gürsu’nun yeni öğretmenlerine sıcak karşılama
Jeotermal serada ’topraksız tarım’ başladı: Yaz kış üretim olacak
Jeotermal serada ’topraksız tarım’ başladı: Yaz kış üretim olacak
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy’u kabul etti
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy’u kabul etti
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!