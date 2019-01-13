Ticari taksiyi kovalayan polis araçları kaza yaptı: 2 yaralı

GAZİOSMANPAŞA'da polisin "dur" ihtarına uymayan ticari taksi ile asayiş ekipleri arasındaki kovalamaca kazayla sonlandı. Zeytinburnu'nda ticari taksiyle birlikte iki polis aracının karıştığı kazada iki polis memuru hafif yaralanırken, ticari taksi sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde bulunan Topkapı Altgeçidi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziosmanpaşa'da denetim gerçekleştiren polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 TBH 76 plakalı ticari taksinin sürücüsü ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Gaziosmanpaşa'da başlayan kovalamaca ilçe sınırlarını aşarak sırasıyla Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçe sınırlarında da devam etti. Fatih ilçe girişlerinde bekleyen asayiş ekiplerinin de dahil olduğu kovalamaca Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi üzerinde bulunan Topkapı Altçegidi'nde kaçan taksiyle birlikte iki polis aracının kaza yapmasıyla son buldu. Kazada iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, ticari taksi sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişi ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle 10. Yıl Caddesi'nin Sahilyolu istikameti bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma açılırken, polis ekipleri firari taksi sürücüsünü yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA