Tician Tushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tician Tushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tician Tushi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tician Tushi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tician Tushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tician Tushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tician Tushi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tician Tushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tician Tushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tician Tushi 2 Nisan 2001 tarihinde Grenchen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tician Tushi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tician Tushi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tician Tushi'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tician Tushiboyu ve yaşı kaç

Tician Tushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tician Tushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tician Tushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tician Tushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Aralık 2016 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel

14 Ocak 2021 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2021 yılında FC Basel

7 Ocak 2022 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2022 yılında FC Basel

30 Ocak 2023 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2023 yılında FC Basel

Tician Tushi kimdir

Tician Tushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tician Tushi şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Biel-Bienne (2010–2013), BSC Young Boys (2013–2016), FC Basel 1893 (2016–2019)

Tician Tushi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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Tician Tushi nereli

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