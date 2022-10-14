Şirketlerin çalışanlarına kolaylık sağlamak amacıyla içerisine her ay belirli bazı yüklemeler yaparak çalışanlarına verdiği Ticket kartlar başta yemek ihtiyacı olmak üzere birçok alanda geçerli oluyor. Kartı yeni kullanmaya başlayanlar için Ticket Geçen Marketler Hangileri? İşte Ticket Kart Geçen Marketler? İşte detaylar...
TİCKET KART NEDİR?
İçerisine belli miktarda yükleme yapılan ve marketler, yemek yerlerinde olmak üzere satıcı ile temassız bir şekilde satın alma işleminin sağlandığı karttır.
TİCKET KART NERELERDE KULLANILIR?
Ticket Kart market, kafe, restoran ve belirlenen bazı iş yerlerinde kullanılabilir.
TİCKET GEÇEN MARKETLER HANGİLERİ?
İstanbul'da Ticket Geçen Marketler
Happy Center
Migros
Bizim Gıda
KİM Market
CarrefourSA
Gourmet Garage
Onur Market
MOPAŞ
Ak-Pa Gıda
Doğanlar Süpermarketler
Makro A.Ş
Snowy Market
Irmaklar
Altunlar Gıda
Örnek Market
Paşmar Halk Pazarı
Namlı – Namlı Hipermarketleri
Peynirci Baba
Özkuruşlar
Çağrı Market
Grup Gökkuşağı Market
Seyhanlar Market
Kaya Çiftliği
Show Market
Gümüş Ekomar
Okmar Hipermarket
Özen Hipermarket
Ankara'da Ticket Geçen Marketler
Altunbilekler / Altunbilekler Hipermarket
Afiyet Fırın
Başgimpa Süpermarket
Bildirici Market
Çiçekler Gross
Beğendik
Yunus Marketleri
Önderler Market
Şekerciler Gıda
Demirciler AVM
Ahm Okyanus Market
Görkem Süpermarket
Mandalin Süpermarket
Çobanoğlu Gıda
Albayrak Gıda
Erzincan Mandıra
Evim Market
İzmir'de Ticket Geçen Marketler
Ali Pehlivanoğlu
Başdaş Market
Acem Market
Ananemin Kileri
Özkoçlar Süpermarket
Hanif Pehlivanoğlu
Ekomar
KİM Market
Özden Mandıra
Seç Market
Namlı Hipermarketleri
Zaferler AVM
Tereci
Şerit Gıda
Perla Süpermarket
Beşkardeşler Market
Migros
CarrefourSA
Ödemiş Peynircilik ve Şarküteri
Kibaroğlu Market
Gören Market
Ege Çarşı Mağazaları
Gürtat Besicilik
Duru AVM
Canlı AVM
Alternatif Market