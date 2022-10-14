Şirketlerin çalışanlarına kolaylık sağlamak amacıyla içerisine her ay belirli bazı yüklemeler yaparak çalışanlarına verdiği Ticket kartlar başta yemek ihtiyacı olmak üzere birçok alanda geçerli oluyor. Kartı yeni kullanmaya başlayanlar için Ticket Geçen Marketler Hangileri? İşte Ticket Kart Geçen Marketler? İşte detaylar...

TİCKET KART NEDİR?

İçerisine belli miktarda yükleme yapılan ve marketler, yemek yerlerinde olmak üzere satıcı ile temassız bir şekilde satın alma işleminin sağlandığı karttır.

TİCKET KART NERELERDE KULLANILIR?

Ticket Kart market, kafe, restoran ve belirlenen bazı iş yerlerinde kullanılabilir.

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TİCKET GEÇEN MARKETLER HANGİLERİ?

İstanbul'da Ticket Geçen Marketler

Happy Center

Migros

Bizim Gıda

KİM Market

CarrefourSA

Gourmet Garage

Onur Market

MOPAŞ

Ak-Pa Gıda

Doğanlar Süpermarketler

Makro A.Ş

Snowy Market

Irmaklar

Altunlar Gıda

Örnek Market

Paşmar Halk Pazarı

Namlı – Namlı Hipermarketleri

Peynirci Baba

Özkuruşlar

Çağrı Market

Grup Gökkuşağı Market

Seyhanlar Market

Kaya Çiftliği

Show Market

Gümüş Ekomar

Okmar Hipermarket

Özen Hipermarket

Ankara'da Ticket Geçen Marketler

Altunbilekler / Altunbilekler Hipermarket

Afiyet Fırın

Başgimpa Süpermarket

Bildirici Market

Çiçekler Gross

Beğendik

Yunus Marketleri

Önderler Market

Şekerciler Gıda

Demirciler AVM

Ahm Okyanus Market

Görkem Süpermarket

Mandalin Süpermarket

Çobanoğlu Gıda

Albayrak Gıda

Erzincan Mandıra

Evim Market

İzmir'de Ticket Geçen Marketler

Ali Pehlivanoğlu

Başdaş Market

Acem Market

Ananemin Kileri

Özkoçlar Süpermarket

Hanif Pehlivanoğlu

Ekomar

KİM Market

Özden Mandıra

Seç Market

Namlı Hipermarketleri

Zaferler AVM

Tereci

Şerit Gıda

Perla Süpermarket

Beşkardeşler Market

Migros

CarrefourSA

Ödemiş Peynircilik ve Şarküteri

Kibaroğlu Market

Gören Market

Ege Çarşı Mağazaları

Gürtat Besicilik

Duru AVM

Canlı AVM

Alternatif Market