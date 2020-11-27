RTÜK yaptığı açıklama ile dijital müzik dinleme platformlarından Tidal ile ilgili duyuruda bulundu. Peki Tidal nedir? | Tidal uygulamasına erişim engellendi mi? | Tidal neden yasaklandı? İşte ayrıntılar...

TİDAL NEDİR?

Tidal, dijital müzik dinleme platformlarından biridir. Abonelik tabanlı bir müzik aktarımı yazılımı olan Tidal, 54 ülkede aktif kullanılmaktadır ve 25 milyonun üzerinde şarkı ve 75.000'den fazla video klibe sahiptir.

2014 yılında Aspiro tarafından hayata geçirildi. 2015 yılının ilk çeyreğinde Shawn "Jay Z" Carter'ın sahibi olduğu Project Panther Ltd., Aspiro'yu satın aldı.

TİDAL UYGULAMASINA ERŞİM ENGELLENDİ Mİ?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital müzik dinleme platformlarından Tidal'ın lisans başvurusu yapmaması nedeniyle sulh ceza hakimliğine başvurulduğunu ve ilgili mahkemenin söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verdiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 9 Kasım'da internet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerinin ilan edilerek ihtarda bulunulduğu anımsatıldı.

TİDAL NEDEN YASAKLANDI?

RTÜK'ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde, aralarında dijital müzik dinleme platformlarından com uzantılı tidal URL adresine sahip Tidal'ın da bulunduğu yayıncıların açıkça belirtilerek, kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanındığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır. Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hakimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir. Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır."

ERİŞİM ENGELİ GELEN TİDAL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Yüksek kaliteli müzik dinlemeyi sevenlerin yakından bildiği TIDAL için Türkiye’den bir erişim engeli kararı geldi. Bunun nedeni lisans olayı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçen ay resmi olarak yaptığı açıklama ile Spotify‘ın yeni yasa doğrultusunda lisans başvurusunda bulunmadığını belirtmişti.

RTÜK, Spotify'a yasal başvuru için 72 saatlik bir süre vermiş, ardından da yaptırımların yapılacağını aktarmıştı.

Bir süre sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Spotify'a ilişkin yapılan açıklamada yasal süre içerisinde platform için müracaatın yapıldığını duyumuş ve lisanslama süreçlerine ilişkin hazırlıkların başladığını belirtmişti.

Şu an için TIDAL da aynı durumu yaşıyor. Ama TIDAL 72 saatlik süre zarfında rakibi Spotify gibi lisans başvurusunda bulunmadı.

Bu yüzden de TIDAL erişime kapatıldı. Platform Türkiye’de çok kullanılmasa da servisi kullanan az sayıdaki kişi için alınan bu karar kötü oldu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.”

“Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir.”

DEEZER KAPATILDI MI?

Deezer’ın da 72 saatlik yasal başvurusu süresi dolduğu biliniyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından benzer bir yasağın kısa zamanda Deezer’a da uygulanması öngörülüyor.