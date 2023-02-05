Tidiane Malbec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tidiane Malbec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tidiane Malbec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tidiane Malbec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tidiane Malbec 3 Kasım 2001 tarihinde Talence şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tidiane Malbec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tidiane Malbec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tidiane Malbec'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tidiane Malbec Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tidiane Malbec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tidiane Malbec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tidiane Malbec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux

16 Ağu 2022 yılında FC Annecy

Tidiane Malbec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tidiane Malbec şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Girondins Bordeaux (-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.