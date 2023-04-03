Tidyane Diagouraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tidyane Diagouraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tidyane Diagouraga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tidyane Diagouraga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tidyane Diagouraga 14 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tidyane Diagouraga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tidyane Diagouraga'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tidyane Diagouraga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tidyane Diagouraga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B
Tidyane Diagouraga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tidyane Diagouraga şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Torcy, Valenciennes FC
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.