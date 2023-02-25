Tiemoko Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiemoko Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiemoko Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiemoko Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiemoko Fofana 22 Ekim 1999 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiemoko Fofana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiemoko Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Tiemoko Fofana'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tiemoko Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiemoko Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiemoko Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiemoko Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nordsjaell. U19

14 Temmuz 2018 yılında Ilves

11 Ocak 2021 yılında Sabah FK

11 Nisan 2021 yılında Ilves

12 Nisan 2021 yılında Sabah FK

Tiemoko Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiemoko Fofana şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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