Tiepo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiepo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiepo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiepo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiepo 8 Şubat 1998 tarihinde São Domingos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovanni Silva Tiepo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiepo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. Tiepo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına - tarihinde katılmıştır. Tiepo'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiepo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tiepo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiepo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiepo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiepo şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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