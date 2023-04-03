Tigas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tigas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tigas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tigas 4 Ekim 2003 tarihinde Santarém şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Cação Rodrigues şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tigas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tigas'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tigas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tigas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave A23
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave A23
Tigas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tigas şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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