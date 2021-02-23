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Tiger Woods kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sağlık durumu nasıl? | Tiger Woods serveti

Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Peki Tiger Woods kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sağlık durumu nasıl? | Tiger Woods serveti İşte detaylar...

Tiger Woods kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sağlık durumu nasıl? | Tiger Woods serveti

Los Angeles Polis Departmanından yapılan flaş açıklamada Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Peki Tiger Woods kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sağlık durumu nasıl? | Tiger Woods serveti İşte ayrıntılar...

TİGER WOODS KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tiger Woods (veya tam adıyla Eldrick Tont "Tiger" Woods 30 Aralık 1975'te ABD Kaliforniya'da dünyaya geldi.

Tiger Woods kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sağlık durumu nasıl? | Tiger Woods serveti

TİGER WOODS SAĞLIK DURUMU NASIL?

Los Angeles Polis Departmanından Tiger Woods'a ilişkin yapılan açıklamada efsane ismin trafik kazası geçirdiği ve özel ekipmanla otomobilinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tiger Woods kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sağlık durumu nasıl? | Tiger Woods serveti

Los Angeles'ta sabah saatlerinde gerçekleştirilen kazada 45 yaşındaki sporcunun aracında yalnız olduğu ve Woods'un yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Woods'un durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Tiger Woods'un menajeri Mark Steinberg, Woods'un ameliyata alındığını açıkladı. Ayrıca meydana gelen kaza sonrası Tiger Woods'un aracından kesici alet yardımıyla çıkarıldığı açıklandı.

Tiger Woods kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sağlık durumu nasıl? | Tiger Woods servetiTİGER WOODS SERVETİ

Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak bilinen Tiger Woods, Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon $ almıştır ve saniyede 148 $ kazanmaktadır

1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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