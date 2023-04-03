Tigran Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tigran Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tigran Gevorgyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.