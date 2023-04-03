Tigran Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tigran Gevorgyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tigran Gevorgyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tigran Gevorgyan 28 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Геворгян Тигран şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tigran Gevorgyan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tigran Gevorgyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tigran Gevorgyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tigran Gevorgyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Pyunik II
Tigran Gevorgyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tigran Gevorgyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.
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