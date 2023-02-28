Tigran Simonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Simonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tigran Simonyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tigran Simonyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tigran Simonyan 9 Haziran 1998 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Տիգրան Սիմոնյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tigran Simonyan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tigran Simonyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tigran Simonyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tigran Simonyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tigran Simonyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tigran Simonyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Artsakh Erewan

9 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında L. Artsakh

Tigran Simonyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tigran Simonyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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