Tihomir Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tihomir Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tihomir Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tihomir Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tihomir Dimitrov 4 Şubat 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тихомир Тихомиров Димитров şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tihomir Dimitrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Tihomir Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tihomir Dimitrov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tihomir Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tihomir Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tihomir Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tihomir Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2017 yılında Ludogorets U19

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

23 Temmuz 2022 yılında Ludogorets II

Tihomir Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tihomir Dimitrov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Levski Sofia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.