Tihomir Kostadinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tihomir Kostadinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tihomir Kostadinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tihomir Kostadinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tihomir Kostadinov 4 Mart 1996 tarihinde Valandovo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Тихомир Костадинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tihomir Kostadinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Tihomir Kostadinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tihomir Kostadinov'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tihomir Kostadinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tihomir Kostadinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tihomir Kostadinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tihomir Kostadinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Teteks Tetovo

1 Temmuz 2015 yılında Banska Bystrica

1 Temmuz 2016 yılında Zlate Moravce

9 Temmuz 2017 yılında Ruzomberok

1 Ocak 2022 yılında Piast Gliwice

Tihomir Kostadinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tihomir Kostadinov şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Tihomir Kostadinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 21 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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