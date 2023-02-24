Tihomir Lalovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tihomir Lalovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tihomir Lalovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tihomir Lalovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tihomir Lalovic 26 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tihomir Lalović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tihomir Lalovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tihomir Lalovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tihomir Lalovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tihomir Lalovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tihomir Lalovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tihomir Lalovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tihomir Lalovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Famos

1 Temmuz 2021 yılında Famos Vojkovici

Tihomir Lalovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tihomir Lalovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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