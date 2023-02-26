Tijani Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tijani Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tijani Musah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tijani Musah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tijani Musah 7 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tijani Musah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 3 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Tijani Musah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tijani Musah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tijani Musah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tijani Musah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tijani Musah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

3 Ekim 2021 yılında FC Samartex

Tijani Musah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tijani Musah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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