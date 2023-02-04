Tijany Atallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tijany Atallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tijany Atallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tijany Atallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tijany Atallah 12 Mart 2003 tarihinde Muret şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı تيجاني عطالله şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tijany Atallah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Tijany Atallah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tijany Atallah'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tijany Atallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tijany Atallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tijany Atallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tijany Atallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux B

Tijany Atallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tijany Atallah şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Venerquoise (2009-2013), US Colomiers Football (2013-2017), Balma SC (2017-2018), FC Girondins Bordeaux (2018-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.